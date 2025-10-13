﻿
"Бавовна" у Криму: У Феодосії горить найбільша нафтобаза (Відео)

За повідомленнями російських ЗМІ, які посилаються на окупаційну владу, ввечері 12 жовтня у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, знову відбулася атака безпілотників на нафтобазу. Наслідком удару стало займання.

Гауляйтер Аксьонов підтвердив, що "Безпілотник ЗСУ атакував нафтобазу у Феодосії, сталося загоряння", додавши, що постраждалих, попередньо, немає.

Він додав про начебто збиття 20 БПЛА.

Тим часом у соцмережах ширяться ефектні кадри пожежі, яка охопила найбільшу у Криму нафтобазу. Також повідомляється, що окрім нафтобази палає АЗС.

Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня у тимчасово окупованому Криму була атакована нафтобаза в районі Феодосії. 

 Автор: Галина Роюк

