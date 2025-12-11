Трансатлантична напруга зростає перед переговорами про український мир за версією Трампа

У суботу, 13 грудня, у Парижі відбудуться переговори високопосадовців США, України, Франції, Німеччини та Великої Британії щодо мирного плану президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє Axios.

За даними видання, зустріч має на меті домовитися про спільну позицію щодо плану Трампа, однак відбувається на фоні різкого зростання напруженості між США та європейськими союзниками.

Український президент Володимир Зеленський, як зазначається, зазнає посиленого тиску з боку Вашингтона з вимогою швидко прийняти 20-пунктний план, який передбачає суттєві територіальні поступки та інші вимоги, вигідні Москві.

На засідання від європейських держав прибудуть радники з національної безпеки, але досі невідомо, чи братиме участь державний секретар Марко Рубіо, який також входить до кола найближчих радників Трампа.

У понеділок у Берліні планують зустрітися близько десяти лідерів європейських держав та урядів, зокрема президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, щоб обговорити подальші кроки щодо «мирної» ініціативи для України.