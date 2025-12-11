Фіналізація робочого плану завершення війни: що вже погоджено, а що лишається каменем спотикання

План завершення війни, який Україна готує спільно з міжнародними партнерами, передбачає обов’язкове виведення російських військ із тих районів Сумської, Харківської та Дніпропетровської областей, де вони залишаються присутніми. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня.

За словами керівника держави, ця вимога включена до робочого документа, який зараз фіналізується.

«Окрім досі непогоджених позицій по Донеччині, у документі пропонується вихід росіян із деяких шматочків наших областей, де вони зараз перебувають — з відповідних районів Харківської, Сумської та Дніпровщини», — уточнив Зеленський.

Водночас Москва категорично відмовляється залишати свої позиції на Херсонщині та Запоріжжі, що лишається одним із ключових гальмуючих факторів у перемовинах.

Заява президента пролунала на тлі кількох тижнів інтенсивної дипломатії:

23 листопада, Швейцарія. Перший раунд обговорення 28-пунктного «мирного плану США». Початкова версія документа містила вимоги до Києва про різкі поступки — від значного скорочення армії до відмови від НАТО та передачі окупованих територій РФ. Уже наступного дня Зеленський заявив, що план суттєво переглянули, врахувавши позицію України.

30 листопада, Флорида. Чергова зустріч української делегації зі спецпредставниками США. Держсекретар Марко Рубіо назвав її «продуктивною», а глава української делегації Рустем Умєров — «складною, але з відчутним прогресом».

2 грудня, Москва. П’ятигодинні переговори Путіна зі спецпосланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що зустріч була «конструктивною», але компромісу не досягнуто.

Українська сторона продовжує роботу над планом, однак ключові територіальні питання залишаються відкритими.