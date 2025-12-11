У проєкті мирної угоди прописано 800 тисяч військових ЗСУ, - Зеленський

Реальна чисельність Збройних сил України, яка фігурує у проєкті можливої мирної угоди, становить 800 тисяч військових. Про це заявив президент Володимир Зеленський, наголосивши, що цей пункт документу вже узгоджений із військовим командуванням та ретельно доопрацьований.

«Були різні цифри в документах. Пам’ятаєте, у 2022 році нам пропонували обмеження у 40–50 тисяч? Нині в документі вказана реальна чисельність армії — 800 тисяч. Я вважаю, що ми достатньо пропрацювали цей пункт», — сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Переходячи до питання Донеччини, президент повідомив, що вислухав пропозиції американської сторони, які фактично відображають позицію РФ, але відкинув їх як такі, що «не відповідають інтересам України». Попри це Київ продовжить діалог, щоб знайти більш адекватні формулювання.

Зеленський розкритикував логіку запропонованих «демілітаризованих» або «вільних економічних» зон, наголосивши, що симетричні відходи військ повинні бути однаковими для обох сторін, інакше виникає реальна загроза повторного просування РФ.

«Якщо одні війська відходять на 5–10 кілометрів, то й інші мають робити те саме. Інакше виникає питання: що стримає російські війська від того, щоб зайти далі? Або під виглядом цивільних проникнути в цю зону й узяти її під контроль?» — наголосив він.

Керівник держави підкреслив, що запропоновані формати містять занадто багато ризиків і не факт, що Україна погодиться на них. «Компроміс має бути справедливим», — підсумував Зеленський.