Референдум по Донбасу на горизонті, а Конституція нагадує про межі - ризики для плану Зеленського

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не готова відмовитися від Донбасу, який у пропозиціях США розглядали як можливу «вільну економічну зону». Водночас українська сторона вже передала Вашингтону свою позицію щодо мирного плану з 20 пунктів, що обговорювався американцями з Росією у Москві.

За словами Зеленського, Росія прагне включити весь Донбас до свого складу, але Україна відкидає такі вимоги. Пропозиція США передбачає, що українські війська покинуть території Донбасу, а РФ не втручатиметься у контрольовані Києвом райони, проте позиція України залишається чіткою: «стоїмо, де стоїмо».

Водночас у нинішньому варіанті плану передбачено вихід Росії з окупованих частин Харківської та Сумської областей, тоді як питання Запорізької та Херсонської областей поки що не вирішене. Щодо Запорізької АЕС, Україна наполягає на контролі станції або безпосередньо Києвом, або за участю США.

Зеленський також повідомив, що щодо ключових територіальних питань планують провести всеукраїнський референдум, проте деталі його проведення поки невідомі. Водночас варто пам’ятати, що Конституція України не дозволяє проводити референдуми, які стосуються поділу територій або зміни державного устрою, тож ймовірно обговорюватимуться інші механізми надання населенням консультацій або вираження позиції.

Окрім 20-пунктного плану, Україна та міжнародні партнери готують окремі документи, які стосуватимуться відновлення країни, економіки та гарантій безпеки.