Екстрені та аварійні відключення світла запровадили вже у шести областях

Уранці понеділка, 13 жовтня, в Україні відключили електропостачання у шести областях. Екстрені відключення запроваджені на Донеччині та Дніпропетровщині, решта регіонів – у рамках аварійних графіків, повідомляє ДТЕК.

У Донецькій та Дніпропетровській областях світло вимкнули за командою НЕК «Укренерго». Під час таких відключень заздалегідь складені графіки не діють, тому енергетики закликають українців використовувати електроенергію максимально економно. «Просимо набратися витримки та використовувати електроенергію розумно! Це дозволить мінімізувати кількість відключень», — зазначили у ДТЕК.

Крім екстрених, запроваджено графіки аварійного відключення на:

- Полтавщині та Сумщині – для 4 черг споживачів;

- Харківщині та Кропивницькому.

Причиною відключень стали наслідки російських атак на об’єкти енергетики. Відновлення послуги відбудеться після ліквідації аварій та отримання відповідних команд від «Укренерго».

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше зазначав, що українські енергетики добре підготувалися до посилення російських ударів:

- налагоджене швидке відновлення інфраструктури;

- достатні запаси вугілля та природного газу;

- ефективна робота ремонтних бригад.

«Ми зробили все, що могли. Думаю, що в жодній країні Європи не змогли б здійснити те, що зробили наші ремонтні бригади», — підкреслив Омельченко.

