Секретний захист енергетики: США встановили в Україні мережу акумуляторів для протистояння ударам РФ

В Україні таємно розгорнуто мережу гігантських американських акумуляторних батарей, які мають на меті допомогти українській енергосистемі вистояти під час імовірних масованих російських обстрілів цієї зими. Про це повідомляє видання The Wall Street Journal (WSJ).

За даними WSJ, проєкт вартістю $140 мільйонів було завершено у серпні 2025 року. Точне розташування акумуляторних "парків" тримається в секреті задля їхньої безпеки. Відомо лише, що шість таких майданчиків розташовані у Києві та Дніпропетровській області. Самі батареї являють собою блоки заввишки близько 2,5 метра.

Стратегічний запас потужності

Мережа має загальну потужність 200 мегаватів, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією близько 600 тисяч будинків приблизно на дві години.

Як пояснив керівник проєкту з будівництва системи накопичення енергії ДТЕК Вадим Уткін, ця система дасть змогу енергетикам відновити енергопостачання у разі масштабного руйнування основних об'єктів енергетичної системи. Акумулятори слугуватимуть критично важливим "мостом", забезпечуючи живлення, поки тривають ремонтні роботи.

Наростання атак на енергосистему

Публікація WSJ з'явилася на тлі посилення атак Росії на енергетичну інфраструктуру України останніми днями:

1 жовтня удар по Славутичу залишив без світла десятки тисяч споживачів на кілька днів.

4 жовтня внаслідок удару по Сумській області без електропостачання залишилася Шостка та її передмістя.

5 жовтня російські окупанти знову атакували енергетичний об'єкт у Чернігівській області, де до цього вже вводили графіки відключення світла.

Розгортання потужної мережі накопичувачів стало превентивним кроком для захисту від сценарію повторення минулорічних енергетичних криз, спричинених цілеспрямованими російськими обстрілами.

Нагадаємо, енергетика України готується до четвертої військової зими: названо головну проблему.