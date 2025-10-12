Лишається невідомим, чи ухвалено рішення про постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk

Президент США розчарований гальмуванням зусиль Москви щодо припинення тотальної війни проти України. Київ і Вашингтон активно обговорюють передачу Україні ракет Tomahawk.

Президент США Дональд Трамп стає "дедалі нетерплячішим" до російського диктатора Владіміра Путіна та розчарований гальмуванням зусиль Москви щодо припинення тотальної війни проти України. Про це пише Politico.

Видання нагадує про суботню телефонну розмову Трампа з Президентом України Володимиром Зеленським, після якої останній заявив про "конкретні домовленості", досягнуті у питанні посилення протиповітряної оборони України.

Ця заява пролунала через день після того, як Москва розпочала новий напад на енергетичну інфраструктуру України. ... Дискусії відбуваються на тлі ширшого повороту Вашингтона, оскільки його зусилля щодо припинення тотальної війни росії в Україні зазнають невдачі - йдеться у статті.

Автори зазначають, що ракети Tomahawk, які Київ міг би використовувати для ураження цілей на відстані до 2500 кілометрів вглиб Росії, були однією з темою розмови двох лідерів.

"Обговорення відбувається в той час, коли Київ готується до складної зими, оскільки Москва посилює свої повітряні атаки та розгортає нове програмне забезпечення для ухилення від систем протиповітряної оборони України, поки країна поспішає забезпечити достатнє постачання енергії в найближчі місяці", - вказує видання.

Напередодні президент США Дональд Трамп та Президент України Володимир Зеленський обговорили можливість отримання Україною далекобійних ракет Tomahawk. Розмова тривала близько 30 хвилин, проте чи прийнято остаточне рішення - невідомо.

Нагадаємо, що поведінка Дональда Трампа під час публічних виступів, його складності з концентрацією та звичка різко міняти теми розмов можуть свідчити про погіршення психічного здоров’я президента США.

The Guardian, нагадує, що Трамп завжди був експресивним, але в останній час це стало більш помітно навіть в його публічних виступах. Він часто відволікається від суті розмов та починає роздуми на незначні теми. Наприклад, під час засідання уряду цілих 15 хвилин говорив про декор кабінету. Він також забуває базові факти про власну адміністрацію та особисте життя.

Окрім цього, під час візиту до Великої Британії зробив кілька випадів у бік вітрових турбін, говорив, як вони вбивають птахів та змушують міняти маршрути міграції китів. Цей спіч Трампа тривав понад 2 хвилини безперервно.

А минулого тижня він публічно сказав, що США виділили 60 млн доларів постраждалим у Газі. При цьому видання не змогло знайти інших підтверджень цьому.

The Guardian пише, що така поведінка нагадує колишнього президента США Джо Байдена, яка стала особливо помітною під час дебатів з Трампом у 2024 році. Тоді виявилося, що Байдену складно підтримувати розмову у заданому ході думок. Зрештою, він навіть відмовився переобиратися через проблеми зі здоров’ям. Однак Трампу довгий час вдавалося уникати подібних звинувачень, хоча плутанина в розмовах була йому притаманна і раніше.

"Роками Трамп відкидав питання щодо своєї розумової гостроти, називаючи себе "стабільним генієм" та вихваляючись "відмінними" іспитами – які, як пізніше виявилося, були дуже простими тестами – які перевіряють на ранні ознаки деменції", - йдеться у статті.

Але зараз його почали цим торпедувати молоді політики-демократи. З ними погодився старший викладач кафедри психології Корнельського університету та кафедри психіатрії медичного коледжу Вейля Корнелла Гаррі Сіґал. В коментарі він сказав, що Трамп відхиляється від теми розмови, не замислюючись – він просто перемикає теми без саморегуляції, без зв’язного наративу. Сіґал також сказав, що ще однією характеристикою сумнівної гостроти розуму Трампа є його схильність до конфібуляції: "Це коли він бере ідею або щось, що вже сталося, і додає до цього речі, які не відбулися".

Зокрема, у середині липня Трамп заявив, що його дядько, покійний професор Джон Трамп, навчав Теда Качинського, більш відомого як Унабомбер, у Массачусетському технологічному інституті.

"Проблема в тому, що це не може бути правдою. По-перше, дядько Трампа помер у 1985 році, а Качинського публічно назвали Унабомбером лише у 1996 році. По-друге, Качинський не навчався в Массачусетському технологічному інституті", - зазначило The Guardian.

Також газета пише, що Білий дім видалив з сайту офіційні стенограми виступів Трампа, які могли б бути прикладом мислення президента. Однак у будь-якому публічному виступі можна знайти мало зв’язані між собою тези та приклади різких переходів з теми на тему.

Професор клінічної психіатрії та директор клініки психофармакології в Медичному коледжі Вейля Корнелла Річард А. Фрідман написав, що будь-який неупереджений експерт з психічного здоров’я був би дуже стурбований виступами Трампа.

Джон Гартнер, психолог і письменник, який 28 років працював доцентом психіатрії в Медичній школі Університету Джонса Гопкінса, сказав, що Трампу справді важко завершити думку.

"Я передбачав ще до виборів, що він, ймовірно, зірветься з прірви до кінця свого терміну. А погіршення прогресує надто швидко. Суть у тому, що далі буде гірше. Це мій прогноз", - сказав він.