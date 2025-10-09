У столиці цими вихідними, 11 та 12 жовтня, пройде масштабний спортивний захід — «Київський марафон Незламності. Герої Нації». У зв’язку з його проведенням у місті буде тимчасово перекрито низку вулиць та змінено маршрути громадського транспорту.

Про необхідність обмежень для забезпечення безпеки учасників та глядачів повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА).

«Просимо з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і заздалегідь планувати свій маршрут містом», — звернулися організатори марафону до киян.

Графік перекриттів вулиць

Обмеження руху торкнуться вулиць у Дніпровському та Оболонському районах столиці.

11 жовтня (субота):

вул. Труханівська — перекрита з 10:30 до 18:30.

12 жовтня (неділя):

вул. Труханівська — з 08:15 до 15:30 .

Північний міст — обмеження руху двома правими смугами у напрямку з Троєщини на Оболонь з 08:30 до 14:30 .

просп. Володимира Івасюка (від Північного мосту до буд. 2ГК2) — з 08:30 до 14:00 .

Оболонська набережна — з 08:30 до 14:00 .

вул. Прирічна (від буд. 9 до Оболонського острова) — з 08:30 до 14:00 .

провулок між будинками Оболонська набережна, 1 і 3 — з 08:30 до 14:00.

Зміни в роботі громадського транспорту

Також з 06:00 до 16:00 12 жовтня очікуються зміни у русі громадського транспорту (автобуси, тролейбуси, маршрутки), які курсуватимуть за скороченими або об’їзними маршрутами.

КМВА вже звернулася до міської влади з проханням заздалегідь інформувати пасажирів про зміни через електронні табло, офіційний сайт «Київпастрансу» та мобільні додатки.

Марафон як символ Незламності

«Київський марафон Незламності. Герої Нації» організовано з дотриманням вимог Закону України «Про правовий режим воєнного стану». Особлива увага приділяється безпеці: під час стартів і фінішів чергуватимуть підрозділи ДСНС, поліція, медики та волонтери.

Захід є символом стійкості, єдності й вдячності українським захисникам. У ньому беруть участь як професійні спортсмени, так і аматори, серед яких військові, волонтери, лікарі, переселенці.

«Цей марафон — не про перемогу на фініші, а про незламність, яка живе у кожному українці», — наголошують організатори.

Порада киянам

Жителів і гостей столиці закликають уникати зон проведення марафону та планувати поїздки заздалегідь. Найкращий спосіб пересування у ці дні — метро, яке працюватиме у звичному режимі.

Організатори підсумували, що тимчасові незручності є «лише маленькою ціною за велику мету» — підтримку духу єдності столиці та України.

