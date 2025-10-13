Повага замість Patriot: Трамп винайшов новий формат допомоги Україні

Сполучені Штати не постачають зброю Україні безпосередньо — вона передається через структури НАТО, які й оплачують ці поставки. «Ми не відправляємо Україні жодної зброї. Ми відправляємо її в НАТО, і НАТО за неї платить. Це велика різниця між Байденом і Трампом, тому що Байден дав Україні зброї на 350 мільйонів доларів, а ми — ні», — заявив президент США Дональд Трамп журналістам під час спілкування на борту Air Force One

Президент підкреслив, що така схема дозволяє США не витрачати власні ресурси безпосередньо: «Ми їм нічого не дали, але ми надали їм повагу — і дещо ще, якщо чесно. Зброя відправляється в НАТО, а НАТО потім надсилає нам чек. Вони платять нам за інформацію, і, ймовірно, українцям знадобиться більше зброї — ми розглядаємо цю можливість».

Трамп також зазначив, що США мають зберігати власні запаси озброєння, оскільки «ніколи не знаєш, що може трапитися». «Ми теж потребуємо зброї. Ми не можемо віддавати стільки, щоб у нас самих її не залишилось», — наголосив він.

За словами американського президента, він мав «дуже гарну розмову» з Володимиром Зеленським у суботу 11 жовтня та зранку в неділю 12 жовтня. Під час переговорів сторони, за словами Трампа, обговорили потреби України у засобах протиповітряної оборони. Українська сторона, зокрема, наголосила на необхідності отримання систем Patriot і ракет Tomahawk, однак, за словами Трампа, передача таких ракет «може спричинити новий етап ескалації».

