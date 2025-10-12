﻿
Полiтика

Пєсков звинувачує європейців і "київський режим" у небажанні мирного врегулювання

Росія готова до мирного врегулювання війни з Україною, президент США Дональд Трамп підтримує ідею переговорів.

Про це заявив прес-секретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмітрій Пєсков.

За його словами, президент США Дональд Трамп також підтримує ідею переговорів, але Україна і Європа не виявляють готовності до діалогу.

«Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. Трамп весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. З цього ми робимо висновок, що він зберігає політичну волю до вирішення питання політико-дипломатичним шляхом. Але європейці і київський режим демонструють абсолютне небажання щось робити в цьому руслі», — зазначив Дмітрій Пєсков.

Раніше Владімір Путін заявив, що ймовірна передача Україні далекобійних ракет Tomahawk від США призвела б до зруйнування відносин між Вашингтоном та Москвою.

 Автор: Богдан Моримух

переговоримирВладімір ПутінДмітрій Пєсков
