﻿
Надзвичайні події

Британія за допомогою США провела показове патрулювання поблизу кордону Росії

Британія за допомогою США провела показове патрулювання поблизу кордону Росії

Британські літаки Королівських повітряних сил на початку цього тижня здійснили 12-годинну місію разом із силами США та НАТО з патрулювання поблизу кордону Росії на тлі низки провокацій проти країн-членів Альянсу.

Про це розповів міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, якого цитує Reuters.

У четвер літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon пролетіли з Арктичного регіону повз Білорусь і Україну за підтримки літака-заправника KC-135 ВПС США.

У Британії заявили, що ця операція була проведена після порушення повітряного простору країн НАТО, включаючи Польщу, Румунію та Естонію.

Як зазначив британський міністр, "це була значна спільна місія з нашими союзниками з США та НАТО".

"Це не тільки надає цінну інформацію для підвищення оперативної обізнаності наших збройних сил, але й надсилає потужний сигнал про єдність НАТО (кремлівському правителю Владіміру) Путіну та нашим супротивникам", – додав Гілі.

ЗМІ повідомляли, що європейські дипломати у приватному порядку попередили Кремль, що НАТО готовий відповісти на наступні порушення свого повітряного простору російськими літаками, зокрема і збиваючи їх.

Європейський парламент 9 жовтня затвердив резолюцію, в якій закликав держави-члени Європейського Союзу збивати повітряні цілі, які незаконно порушують їхні кордони.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НАТОБританіяRC-135 Rivet JointP-8A Poseidonпатрулювання
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Орбан звинувачує українські спецслужби в допомозі опозиційній угорській партії
Свiт 11.10.2025 07:55:28
Орбан звинувачує українські спецслужби в допомозі опозиційній угорській партії
Читати
YouTube запускає програму «Другий шанс» для відновлення заблокованих каналів
Технології 10.10.2025 23:43:09
YouTube запускає програму «Другий шанс» для відновлення заблокованих каналів
Читати
Джолі хоче від Пітта 33 тис. доларів компенсації: що це за гроші
Культура 10.10.2025 23:21:58
Джолі хоче від Пітта 33 тис. доларів компенсації: що це за гроші
Читати

Популярнi статтi