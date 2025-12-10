Українців попередили про десятикратне зростання цін на інтернет

Нещодавно Президент підписав спеціальний закон (4670-IX), який має забезпечити українців супершвидким інтернетом. Хоча нововведення обіцяють значне покращення якості зв'язку та швидкості до 100 Мбіт/с, експерти попереджають, що ціна за такі переваги може виявитися шокуючою: інтернет може подорожчати до рівня Європи, зростивши в ціні вдесятеро і більше.

Що передбачає новий закон

Профільний закон впроваджує кілька ключових змін у сфері електронних комунікацій:

Вимоги до швидкості: Встановлюються нові, суворіші вимоги до швидкості інтернету, яка стане офіційним показником якості, якого оператори будуть зобов'язані дотримуватися (орієнтир — до 100 Мбіт/с, що у 50 разів вище за попередню норму 2 Мбіт/с). Споживчий моніторинг: Користувачі зможуть самостійно тестувати якість зв'язку та передавати дані регулятору (краудсорсинг). Це допоможе виявляти проблемні зони та вимагати від операторів покращень. Скасування мораторію на перевірки: Скасовується мораторій на планові перевірки виконання ліцензійних умов, що має стимулювати операторів активніше розширювати мережі, особливо у сільській місцевості. Національний роумінг: Прописано, що національний роумінг працюватиме і після закінчення воєнного стану, але як тимчасовий захід лише під час надзвичайних ситуацій.

Крім того, набрала чинності норма про те, що провайдери мають забезпечити автономну роботу мереж у разі відсутності електроенергії не менше 100 годин.

Чому інтернет може подорожчати вдесятеро

Експерти ринку телекомунікацій сходяться на думці, що впровадження нових вимог неминуче призведе до різкого зростання тарифів.

Вищі інвестиції в інфраструктуру:

Швидкість 100 Мбіт/с: Щоб гарантувати нову високу швидкість, провайдерам доведеться купувати більші обсяги трафіку та масово оновлювати обладнання. Наприклад, багато хто використовує технологію PON, де на один гігабітний порт «навішують» до сотні абонентів. Для забезпечення вищої швидкості потрібно буде встановлювати потужніші порти на 10 Гбіт. Ці значні інвестиції будуть включені у вартість послуг.

Вартість трафіку: Як зазначає полтавський підприємець Ігор Петриченко, який працює у сфері телекомунікацій, надання кожному абоненту реальних 100 Мбіт/с технічно можливе, але вимагає купівлі великих обсягів трафіку. Він уточнює, що українці можуть бути не готові платити за цю швидкість вдесятеро більше, ніж зараз.

Додаткова плата за автономність:

Вимога 100 годин автономності: Керівник компанії-провайдера «Дарницькі мережі» Владислав Кучеренко вказує, що вимога забезпечити 100 годин роботи мережі без електроенергії є дуже затратною. Це потребує закупівлі нових батарей і генераторів, ціни на які зростають. Це суттєво збільшить собівартість послуги.

Ринкова ціна Європи:

Експерти попереджають, що суворий контроль провайдерів і необхідність масштабних інвестицій можуть підняти ціни на інтернет до рівня Європи — 2–3 тисячі гривень на місяць і більше, у порівнянні з нинішніми пакетами в 200–300 гривень.

Наразі мобільні оператори утримуються від коментарів, вивчаючи положення нового закону. Владислав Кучеренко не виключає, що частина дрібних операторів, витрати яких виявляться занадто високими, будуть змушені піти з ринку.