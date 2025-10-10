﻿
Надзвичайні події

Бійці ССО вибили російські ДРГ з Ямполя

Бійці ССО вибили російські ДРГ з Ямполя

Сили спеціальних операцій (ССО) знищили ДРГ противника в Ямполі на Донеччині та не допустили подальшого просування окупантів. Про це повідомила пресслужба Сил спеціальних операцій.

У ССО повідомили, що противник намагався закріпитися у селищі Ямпіль невеликими диверсійно-розвідувальними групами.

Метою ворога було створення плацдарму для подальших штурмових дій.

Для стабілізації ситуації та відновлення контролю над районом у населений пункт увійшли підрозділи 8 полку Сил спеціальних операцій ЗСУ.

– Спецпризначенці провели комплекс спеціальних дій, виявили та знищили групи противника, здійснили зачистку території та не допустили подальшого просування ворога, – йдеться у повідомленні.

У результаті злагоджених дій українських військових противник зазнав втрат і був відкинутий від Ямполя.

На відео, яке опубліковано на сторінці ССО, спецпризначенці взяли у полон щонайменше одного російського піхотинця.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Донецька областьДРГвійна в Україніагресія рфССО ЗСУ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

США будуть контролювати дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС
Свiт 10.10.2025 13:37:06
США будуть контролювати дотримання перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС
Читати
До Верховної Ради привезли цистерну з водою для побутових потреб
Столиця 10.10.2025 13:05:14
До Верховної Ради привезли цистерну з водою для побутових потреб
Читати
У кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії
Суспiльство 10.10.2025 12:45:31
У кількох регіонах України запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії
Читати

Популярнi статтi