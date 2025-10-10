Рютте заявив, що НАТО розпочинає щорічні ядерні навчання Steadfast Noon

У понеділок, 13 жовтня, розпочнуться щорічні навчання НАТО з ядерного стримування Steadfast Noon. Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте.

Генсек НАТО наголосив, що регулярні навчання НАТО Steadfast Noon забезпечують надійне, безпечне та ефективне ядерне стримування.

За словами Рютте, такі маневри посилають чіткий сигнал будь-якому супротивнику, що НАТО готове захищати всіх союзників від будь-яких загроз.

ForUA нагадує, що у вересні НАТО започаткувало операцію Східний вартовий, щоб посилити позиції вздовж східного флангу.

Участь у ній беруть сили та засоби союзників, серед яких Данія, Франція, Велика Британія, Німеччина та інші країни.

Крім того, за даними Financial Times, союзники розглядають посилення реакції на дедалі частіші провокації Росії проти країн-членів НАТО.

Серед можливих заходів — розгортання ударних безпілотників уздовж кордону з РФ, спрощення правил ведення бою для пілотів та проведення масштабних навчань на східному фланзі.