Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт (№13335), який запроваджує механізм тимчасового бронювання військовозобов'язаних працівників на критично важливих підприємствах, навіть якщо вони мають порушення у військово-облікових документах, не стоять на обліку або перебувають у розшуку.

Проте, як проаналізувала «Судово-юридична газета», законодавці внесли до фінальної редакції норму, яка чітко вказує: таке бронювання не звільняє військовозобов’язаних від встановленої законом відповідальності за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону та мобілізацію.

Ризики адміністративної та кримінальної відповідальності зберігаються

Законодавством України передбачено як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за порушення у сфері військового обліку.

Адміністративна відповідальність (КУпАП): штрафи можуть сягати від 17 000 грн до 25 500 грн .

Кримінальна відповідальність (КК України): Стаття 337 (ухилення від військового обліку після попередження ТЦК): карається штрафом від 5 100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до року. Стаття 336 (ухилення від призову під час мобілізації): передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 5 років .



Таким чином, факт тимчасового бронювання на критичному підприємстві автоматично не призведе до закриття відповідного кримінального провадження, якщо воно вже було відкрите. Законодавець при цьому не врегулював, яким чином діятиме ця ситуація на практиці — коли особа заброньована і працює, але при цьому її можуть кримінально переслідувати.

Варто зазначити, що під час першого читання у законопроєкті планувався запобіжник, який забороняв бронювання осіб, що перебувають у "кримінальному" розшуку за статтями 336 чи 337 КК, але його при підготовці до другого читання було вилучено.

Умови тимчасового бронювання

Новий закон передбачає, що військовозобов'язані, які працюють на критично важливих підприємствах, можуть бути заброньовані, якщо вони:

Мають відсутні або неналежно оформлені військово-облікові документи. Не перебувають на військовому обліку. Не уточнили персональні дані. Перебувають у розшуку за порушення правил військового обліку, законодавства про оборону та мобілізацію. (Законодавець не уточнив, чи йдеться про розшук ТЦК чи "кримінальний").

Ключові положення бронювання:

Термін бронювання: не може перевищувати 45 календарних днів з дня укладення трудового договору.

Частота: не більше одного разу на один календарний рік.

Випробувальний термін: для таких працівників на критичних підприємствах він не може перевищувати 45 календарних днів.

Усунення порушень: якщо працівник протягом 45 днів бронювання усуне порушення правил військового обліку, він підлягає бронюванню на загальних підставах.

Звільнення: роботодавець має право звільнити такого працівника, якщо він протягом 45-денного терміну бронювання не привів свої військово-облікові документи у відповідність до законодавства.

Відповідальність посадових осіб: для посадових осіб підприємств не буде відповідальності за укладення трудових договорів з такими працівниками.

Таким чином, тимчасове бронювання покликане забезпечити функціонування критично важливих підприємств, надаючи працівникам короткий строк для легалізації свого військово-облікового статусу, проте не є "амністією" від уже вчинених правопорушень.