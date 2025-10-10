Внаслідок атаки агресора по Київщині 28 тис. родин залишилися без світла, пошкоджено будинки

У ніч на, 10 жовтня, країна-терорист РФ знову атакувала Київщину. В області успішно працювали сили ППО, проте, на жаль, внаслідок падіння уламків збитих об’єктів є пошкодження та проблеми із електропостачанням.

Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації (КОВА). Мешканців регіону закликали не ігнорувати повітряну тривогу.

"Уночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку ракетами різних типів та ударними дронами. Під ударом – енергетична інфраструктура. Їх ціль – залишити нас у темряві, без води та тепла", – йдеться в повідомленні.

У КОВА уточнили, що наразі в області знеструмлено близько 28 тисяч родин Броварського та Бориспільського районів. Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання. У населених пунктах розгортаються пункти незламності. Кожен з них забезпечений всім необхідним для допомоги населенню.

Також унаслідок ворожої атаки в Броварах пошкоджено три багатоповерхові будинки, 4 продуктові кіоски, два автомобілі знищено та два пошкоджено. У багатоповерхівках через вибухову хвилю посічено фасади та вибиті вікна.

На щастя, постраждалих серед населення немає.

Як повідомляв ForUA, у четвер, 9 жовтня, Росія знову масовано атакувала українські міста. Під ударом, зокрема, опинився і Київ. Мешканців столиці вже попередили про можливі перебої зі світлом та водою. В Печерському районі уламки БпЛА влучили в житловий будинок, через що є постраждалі.