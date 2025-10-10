Навіть ХАМАС виявляє домовленість, але не Путін, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна разом із партнерами створює умови для примусу Росії до миру. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Глава держави розповів, що провів нараду з військовими, де обговорили застосування далекобійної зброї — ракет і дронів, а також тренування екіпажів. Зеленський наголосив, що головним завданням залишається масштабування виробництва та підвищення ефективності українських ударів.

«Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. Ми знаємо, чого хочемо — миру», — зазначив президент.

Він підкреслив, що навіть у складних міжнародних обставинах Україна залишається на шляху до миру, тоді як «уже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін».

Серед ключових пріоритетів президент назвав повернення полонених та викрадених дітей. За його словами, коаліція, що працює над цими питаннями, нині налічує понад 40 країн.

ForUA нагадує, вчора, 9 жовтня, лідер ХАМАС повідомив про кінець війни та початок постійного припинення вогню.