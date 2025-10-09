Лідер ХАМАС повідомив про кінець війни та початок постійного припинення вогню

ХАМАС отримав гарантії від США, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі остаточно припинилася.

Вигнаний лідер ХАМАС у Газі, Халіль Аль-Хайя оголосив про кінець війни та початок постійного припинення вогню, повідомляє Reuters.

Халіль Аль-Хайя заявив у телевізійному виступі:

Ми оголошуємо про кінець війни сьогодні та початок постійного припинення вогню

Угода включає відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах в обох напрямках

Угода передбачає звільнення Ізраїлем усіх ув'язнених палестинських жінок та дітей

Група отримала гарантії від Сполучених Штатів, арабських посередників та Туреччини, що війна в Газі остаточно припинилася

Як повідомляв ForUA, президент США Дональд Трамп на засіданні уряду повідомив, що ХАМАС звільнить ізраїльських заручників "у понеділок чи вівторок" наступного тижня, тобто 13 або 14 жовтня.

Також Трамп повідомив про підписання Ізраїлем та ХАМАСом угоди про початок першої фази мирного плану.

Він також готує візит на Близький Схід, який обіцяв здійснити у випадку успіху мирних переговорів.