Україна повернула із тимчасово окупованих територій 23 дітей

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути групу з 23 українських дітей та підлітків, які перебували на тимчасово захоплених Росією територіях.

Із ТОТ вдалося повернути групу з 23 українських дітей та підлітків.

Про це інформує керівник Офісу Президента Андрія Єрмака.

За його словами, серед врятованих:

дві сестри 11 та 14 років, яких загарбники намагалися примусити навчатися у російській школі, погрожуючи матері забрати дітей у разі відмови;

один підліток, який після окупації залишився без опіки та був змушений оформити російський паспорт, але принципово відмовився від навчання у російській школі;

маленька дівчинка з мамою, яких одного разу не випустили з тимчасово окупованих територій через службу родича у Збройних Силах України, після чого сім’я залишилася без документів і жила під постійним тиском.

Єрмак зазначив, що наразі всі врятовані діти у безпеці, отримують медичну, психологічну та гуманітарну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до нормального життя.

Він подякував Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених та незаконно позбавлених волі осіб, а також усім партнерам за допомогу у порятунку дітей.