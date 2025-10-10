﻿
Столиця

Масована атака по Києву: частина столиці без світла, є постраждалі

Масована атака по Києву: частина столиці без світла, є постраждалі

Вночі 10 жовтня російські окупанти масована атакували Київ. У столиці проблеми зі світлом, є постраждалі.

За даними мера міста Віталія Кличка, у Києві внаслідок ворожої атаки поранень зазнали дев’ять осіб з яких пятеро госпіталізовані.

Ворог зокрема бив по критичній інфраструктурі столиці, внаслідок чого на лівому березі Києва зникло світло та почались проблеми з водопостачанням.

У Печерському районі уламки БпЛА влучили в багатоповерховий житловий будинок. Там зайнялись квартири на кількох поверхах. Пожежу ліквідовано.

У Голосіївському районі пошкоджений фасад і вікна на 5-му поверсі десятиповерхівки. Горіли також автівки у дворі.

У Деснянському, за попередньою інформацією, уламки збитої ракети впали на відкриту територію біля поліклініки.

У Подільському районі уламки впали на відкритій території.

Кличко додав, що енергетики працюють над відновленням енергопостачання.

“Ситуація складна. Всі необхідні служби залучені до її подолання”, – повідомив Віталій Кличко.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

енергопостачаннявійна в Україніагресія рфатака на Київ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Тернопільщині викрили мережу, що продавала дітям наркотики
Надзвичайні події 09.10.2025 21:01:12
На Тернопільщині викрили мережу, що продавала дітям наркотики
Читати
Нобелівська премія з літератури 2025: оголошено лауреата
Суспiльство 09.10.2025 20:42:30
Нобелівська премія з літератури 2025: оголошено лауреата
Читати
Мобілізація в РФ може призвести до ескалації війни, - Зеленський
Полiтика 09.10.2025 20:23:08
Мобілізація в РФ може призвести до ескалації війни, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi