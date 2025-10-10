﻿
Суспiльство

Бабине літо скасовано: П'ятниця перетвориться на "пізню осінь" з дощами та рвучким вітром

Українців очікує ще один дощовий і прохолодний день у п'ятницю, 10 жовтня, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко. Атмосферні фронти, близькість циклону та рвучкий північно-західний вітер створять погоду, яка більше нагадує пізню осінь, якби не зелене листя на деревах та квітучі хризантеми.

Прогноз по Україні

  • Дощі очікуються майже по всій території країни.

  • Температура повітря вдень коливатиметься в межах +9...+14 градусів, що є досить прохолодним показником.

  • Винятком стануть східні області, де буде значно тепліше: +15...+19 градусів.