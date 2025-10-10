Українців очікує ще один дощовий і прохолодний день у п'ятницю, 10 жовтня, згідно з прогнозом синоптика Наталки Діденко. Атмосферні фронти, близькість циклону та рвучкий північно-західний вітер створять погоду, яка більше нагадує пізню осінь, якби не зелене листя на деревах та квітучі хризантеми.

Прогноз по Україні