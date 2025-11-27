Різкий стрибок температури: Україну поділять холод і тепло

Синоптик Наталка Діденко прогнозує значний температурний контраст в Україні у четвер, 27 листопада.

Найхолодніше буде в західних областях, де вдень очікується лише +2+6 градусів.

Найтепліше буде у південній частині, де стовпчики термометрів піднімуться до +12+16 градусів, а в Криму очікується навіть до +15+20 градусів.

У північних областях завтра буде досить тепло, +6+11 градусів.

На сході України прогнозується +8+12 градусів.

У центрі очікується +10+13 градусів, за винятком Вінниччини, де буде прохолодніше, +5+7 градусів.

Дощі, переважно невеликі, пройдуть на півночі та в центрі України. На решті території істотних опадів не очікується, але буде переважно хмарно.

У Києві 27 листопада пройде невеликий дощ, вдень температура сягне до +10 градусів.