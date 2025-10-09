Норвезькі волонтери передали автівки для ЗСУ та гумдопомогу для українців

У Шацькій громаді волонтери з Норвегії передали військовослужбовцям ЗСУ дев’ять автомобілів для виконання завдань на передовій.

Отримані машини волонтери повезуть для п'яти бригад і підрозділів, розповів Суспільному секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Крім автомобілів, благодійники також привезли гуманітарну допомогу — речі для сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Одне з авто — для прикордонника Сергія Музичука. Машину передали його мамі Надії. Зі слів жінки, син служить у прикордонних військах з 2012 року.

"Він був на Донецькому, Харківському напрямку, Сумському. Операція в Курську — також він там був. Зараз на Сумському напрямку виконує бойове завдання, зараз на позиції даний час несе службу. Хлопці будуть дуже раді, що їм прийде допомога", — говорить жінка.

Норвезькі волонтери приїхали на Волинь з міста Грімстад. В Україну доставили машини також трейлер-будинок на колесах.

Очолює групу Ріта Байлунд Андерсон (Rita Bylund Andersen), це її 25-та поїздка.

"Я сьогодні приїхала разом з 15 іншими волонтерами, — говорить керівниця норвезької організації "Рука допомоги", — Ми розуміємо, що це потрібно робити. І я добре знаю, що якби все було навпаки і це трапилось би з нами, ви б нам точно допомагали".

Серед тих, хто отримав автомобілі — військовослужбовці кількох бригад:

225 окремий штурмовий полк

мотопіхотний батальйон

43 ОМБР

127 ОМБР

108 ТРО

Після передачі автівок норвезькі волонтери отримали українські сувеніри, а на фронт разом із транспортом повезли малюнки від українських і норвезьких дітей.

Організацією прийому норвезьких волонтерів у Шацькій громаді займалася представниця Громадської організації "Ґардарика" Катерина Коверзнєва.