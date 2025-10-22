У Шацьку презентували роман Костянтина Коверзнєва «Останнє Різдво перед кінцем світу»

Сьогодні, 22 жовтня, в Шацькій публічній бібліотеці відбулася презентація нового роману письменника Костянтина Коверзнєва - «Останнє Різдво перед кінцем світу». Захід зібрав місцевих шанувальників сучасної української літератури, учителів, студентів і читачів бібліотеки.

Під час зустрічі автор розповів про історію створення книги, її головних героїв і символіку назви, пояснивши, що «останнє Різдво» у романі - це метафора втраченої віри у стабільність і спокій, а «кінець світу» - не внутрішній, духовний, а радше буквальний, викликаний зовнішньою стихією непокараного зла.

Коверзнєв також згадав свої попередні книжки, поділився досвідом їх написання та спостереженнями за змінами, які переживає українська література останніх років.

Окремо письменник відповів на запитання слухачів про роль митця в умовах сучасної російсько-української війни. Він наголосив, що український письменник сьогодні не може стояти осторонь - його завдання не лише відображати реальність, а й формувати етичні та метафізичні орієнтири суспільства, протистояти сакралізації культури російського агресора.

Презентація завершилася живим спілкуванням, автограф-сесією та обговоренням тем, які порушує роман.