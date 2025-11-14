﻿
Війна

Російські терористи вбили людей на ринку в Одеській області

Внаслідок російської дронної атаки по Чорноморську загинули двоє людей.

"Сьогодні зранку ворог цинічно атакував ударними дронами місцевий ринок у Чорноморську. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще сім поранено, деякі у важкому стані. Інформація про постраждалих уточнюється", - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

На місці влучання працюють рятувальники та всі відповідні служби.

Ударом пошкоджено міську площу, фасади магазинів, приватний транспорт. Вибухова хвиля вибила вікна в розташованому поруч коледжі.

Фото: Telegram.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдеська областьокупантидрониЧорноморськ
