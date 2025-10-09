﻿
Суспiльство

У Львові 75-річний дідусь-аферист ошукав десятки людей на 55,5 млн грн

У Львові 75-річний дідусь-аферист ошукав десятки людей на 55,5 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, продаючи їм квартири, що існували лише в його уяві. Загальна сума збитків становить майже 55,5 мільйона гривень.

Схема шахрайства

Як повідомили у поліції Львівської області, 75-річний львів’янин із 2021 по 2023 рік, не маючи законних підстав, укладав з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який планували збудувати в одному з сіл Львівського району.

Зловмисник представлявся покупцям законним власником помешкань. Для переконливості він надавав копії недійсних документів, щоб довести своє право розпоряджатися цим нерухомим майном.

Ошукані громадяни передавали шахраєві грошові кошти як повну або часткову (перший внесок) оплату за омріяні квартири.

Десятки жертв та мільйонні збитки

За два роки своєї злочинної діяльності дідусь-аферист ошукав 36 громадян.

«Дідусь-розбійник за два роки ошукав 36 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень, після чого його злочинну діяльність все ж викрили», — йдеться у повідомленні поліції.

Суд та можливе покарання

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене, а обвинувальний акт скеровано на розгляд суду Львівської області.

За скоєне 75-річному обвинуваченому загрожує суворе покарання: позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Львівнерухомістьквартириаферадідусь
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

«Газова» ніч у Волгограді: добрі дрони запалили об'єкти «Лукойлу»
Війна 09.10.2025 09:18:14
«Газова» ніч у Волгограді: добрі дрони запалили об'єкти «Лукойлу»
Читати
Трамп заявив про змогу швидко завершити війну в Україні
Війна 09.10.2025 08:48:14
Трамп заявив про змогу швидко завершити війну в Україні
Читати
Після виведення військ Ізраїль збереже контроль над 53% сектору Газа
Свiт 09.10.2025 08:14:05
Після виведення військ Ізраїль збереже контроль над 53% сектору Газа
Читати

Популярнi статтi