У Львові 75-річний дідусь-аферист ошукав десятки людей на 55,5 млн грн

До суду скеровано обвинувальний акт проти 75-річного чоловіка, який протягом двох років ошукав десятки громадян, продаючи їм квартири, що існували лише в його уяві. Загальна сума збитків становить майже 55,5 мільйона гривень.

Схема шахрайства

Як повідомили у поліції Львівської області, 75-річний львів’янин із 2021 по 2023 рік, не маючи законних підстав, укладав з громадянами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку, який планували збудувати в одному з сіл Львівського району.

Зловмисник представлявся покупцям законним власником помешкань. Для переконливості він надавав копії недійсних документів, щоб довести своє право розпоряджатися цим нерухомим майном.

Ошукані громадяни передавали шахраєві грошові кошти як повну або часткову (перший внесок) оплату за омріяні квартири.

Десятки жертв та мільйонні збитки

За два роки своєї злочинної діяльності дідусь-аферист ошукав 36 громадян.

«Дідусь-розбійник за два роки ошукав 36 громадян. Загальна сума збитків, завданих потерпілим, становить майже 55,5 мільйона гривень, після чого його злочинну діяльність все ж викрили», — йдеться у повідомленні поліції.

Суд та можливе покарання

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, завершене, а обвинувальний акт скеровано на розгляд суду Львівської області.

За скоєне 75-річному обвинуваченому загрожує суворе покарання: позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.