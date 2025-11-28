Житлова афера екснардепа: Отримав понад 900 тис. грн компенсації за оренду готельного номера

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) 28 листопада оголосив вирок, яким визнав винним колишнього народного депутата України в незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці. Про це повідомляє САП.

В САП не уточнюють, про кого саме йде мова, однак ЗМІ уточнюють з посиланням на свої джерела, що це депутат Верховної Ради VIII скликання Аркадій Корнацький.

Зазначається, що Корнацькому присудили три роки та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Цей вирок можна оскаржити протягом 30 днів з його проголошення завдяки апеляційній скарзі через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Аркадій Корнацький був депутатом парламенту VIII скликання від партії Блок Петра Порошенка.

Його обрали у виборчому окрузі №132 у Миколаївській області.

У цьому статусі він був членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

За даними ЗМІ, детективи НАБУ у 2024 році оголосили про підозру Аркадію Корнацькому у незаконному привласненні 914 тис. грн, які він отримував із бюджету на компенсацію готельного номера у Києві.

За даними НАБУ, екснардеп з 2014 до 2019 року незаконно отримував із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мають власного житла у столиці.

Однак виявилось, що політик приховав, що у нього є власне житло в Києві.