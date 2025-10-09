﻿
Військові після полону отримають щомісячну допомогу у розмірі 50,000 гривень

Верховна Рада України підтримала в цілому важливий законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту військовослужбовців, звільнених з полону.

Відповідно до ухвалених змін, військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі гривень.

Ця фінансова допомога надаватиметься протягом перших трьох місяців лікування.

Ініціатива має на меті забезпечити додаткову фінансову підтримку та створити більш сприятливі умови для реабілітації та відновлення здоров'я захисників і захисниць, які пережили полон і потребують тривалого медичного догляду.

Це рішення стало ще одним кроком держави до підтримки своїх військових, які віддано захищають країну.

