Військові після полону отримають щомісячну допомогу у розмірі 50,000 гривень

Верховна Рада України підтримала в цілому важливий законопроєкт, спрямований на посилення соціального захисту військовослужбовців, звільнених з полону.

Відповідно до ухвалених змін, військовослужбовці, які після звільнення з полону потребують тривалого стаціонарного лікування (понад 30 днів), отримуватимуть щомісячну виплату у розмірі 50,000 гривень.

Ця фінансова допомога надаватиметься протягом перших трьох місяців лікування.

Ініціатива має на меті забезпечити додаткову фінансову підтримку та створити більш сприятливі умови для реабілітації та відновлення здоров'я захисників і захисниць, які пережили полон і потребують тривалого медичного догляду.

Це рішення стало ще одним кроком держави до підтримки своїх військових, які віддано захищають країну.

