Рада підтримала відправку військових ВМС до Туреччини та Британії: навіщо це потрібно ЗСУ

У четвер, 9 жовтня, Верховна Рада України ухвалила закон про схвалення указу Президента України Володимира Зеленського щодо направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав на час дії воєнного стану. Рішення підтримали 282 народні депутати.

Закон схвалює Указ Президента (зареєстрований під №14059), який передбачає направлення відповідних підрозділів Військово-Морських Сил ЗСУ до Туреччини та Великої Британії.

Що це означає?

Згідно з пояснювальною запискою, це рішення викликане необхідністю отримання складної військової техніки та професійного опанування її використання для захисту суверенітету та територіальної цілісності України в умовах широкомасштабної агресії РФ. Фактично, військовослужбовці на території країн-партнерів зможуть освоїти нові зразки озброєння та техніки.

Документ передбачає направлення до припинення дії воєнного стану:

1. До Туреччини:

Корвет Військово-Морських Сил ЗСУ "Гетьман Іван Мазепа" (типу Ada) у складі штатного екіпажу чисельністю до 106 військовослужбовців.

2. До Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії:

Протимінний корабель "Черкаси" (типу Sandown) з екіпажем до 39 військовослужбовців .

Протимінний корабель "Чернігів" (типу Sandown) з екіпажем до 39 військовослужбовців .

Протимінний корабель "Маріуполь" (типу Alkmaar) з екіпажем до 39 військовослужбовців .

Протимінний корабель "Мелітополь" (типу Alkmaar) з екіпажем до 39 військовослужбовців .

Протимінний корабель "Генічеськ" (типу Alkmaar) з екіпажем до 39 військовослужбовців .

Управління 1 дивізіону протимінних кораблів Флотилії ВМС ЗСУ (штаб протимінних дій) чисельністю до 215 військовослужбовців.

Це рішення є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України, дозволяючи екіпажам опанувати нову військово-морську техніку, передану країнами-партнерами.