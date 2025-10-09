Медики назвали овоч, який захищає серце та кровоносні судини

Щоденне вживання певних зелених листових овочів може значно знизити ризик небезпечних судинних захворювань, таких як інфаркти та інсульти, а також ризик передчасної смерті.

Про це свідчать результати нового дослідження, проведеного спільно експертами з Оксфордського університету та Університету Едіт Кован. Їхня робота, опублікована в Європейському журналі харчування, зосереджувалася на зв'язку між споживанням вітаміну К1 та ризиком атеросклеротичного судинного захворювання.

Атеросклеротичні судинні захворювання є однією з найпоширеніших причин смерті у світі, що підкреслює важливість нових відкриттів.

Вітамін К1 захищає артерії

Дослідницька група вивчила дані 1436 австралійських жінок, щоб визначити вплив споживання вітаміну К1 на ризик захворювання.

Зокрема, вчені досліджували зв'язок між споживанням вітаміну К1 та товщиною інтима-медіа — раннього маркера артеріосклерозу (потовщення артерій). Також було оцінено вплив вітаміну на ризик госпіталізацій або смерті, пов'язаних з атеросклерозом, використовуючи медичні записи учасниць.

Основні висновки:

Жінки з найвищим споживанням вітаміну К1 мали значно знижений довгостроковий ризик атеросклеротичних судинних захворювань та пов'язаної з ними смерті.

Сонні артерії цих учасниць були помітно менш потовщені , що, на думку експертів, є переконливим свідченням захисної дії вітаміну К1.

Загалом, підвищене споживання вітаміну К1 корелює з меншим артеріосклерозом і, отже, з меншим ризиком серцево-судинних подій.

Крім того, дослідники відзначають, що вітамін К1 також має зв'язок зі здоров'ям м'язів і кісток, що робить його цікавою галуззю для подальших досліджень.

Практичне застосування

Автор дослідження доктор Лічжоу Чжун в недавньому прес-релізі прокоментував практичні кроки, які вже робляться на основі цих результатів:

«Зараз ми розробляємо нові продукти з більшою кількістю листових овочів, багатих на вітамін К1. Ці нові продукти можна використовувати в громадах з особливими харчовими та дієтичними потребами, такими як догляд за людьми похилого віку».

Додайте в раціон

Для довгострокового захисту серця та кровоносних судин дослідники рекомендують регулярне споживання зелених листових та хрестоцвітих овочів. Серед них:

Шпинат

Капуста кейл

Броколі

Їхнє регулярне включення в раціон може стати простою та ефективною стратегією для зміцнення судинного здоров'я та запобігання небезпечним захворюванням.

