Україна не зможе перемогти Росію, - Каллас

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас наголосила на важливості продовжувати і збільшувати підтримку України, оскільки вона не зможе самотужки перемогти у війні проти РФ.

Каллас зазначила, що вірить у здатність України перемогти Росію у війні, повідомляє Zeit.

Вона нагадала заяву президента США Дональда Трампа, який оптимістично висловлювався про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Українці мають для цього волю. Якщо ми продовжимо підтримувати Україну, вона зможе звільнити ще більше територій і відтіснити Росію ще далі. Але, звісно, вона не зможе зробити це самотужки. Тому так важливо, щоб ми продовжували збільшувати нашу підтримку", – підкреслила вона.

За словами глави європейської дипломатії, чим сильнішою буде Україна у військовому плані, тим сильнішою вона буде за столом переговорів.

Каллас розповіла, що за останні тисячу днів російські війська захопили близько одного відсотка території України. При цьому вони зазнали дуже великих втрат.

"Росія добре вміє вести на виснаження. Путін робить ставку на цю "здатність". Він вважає, що у нього більше витривалості, ніж у європейців, але він помиляється. Війни закінчуються, коли в однієї зі сторін, що воюють, закінчуються кошти для продовження війни. І сьогодні ми бачимо, що російська економіка переживає не найкращі часи", – додала вона.

