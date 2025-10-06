Каллас відреагувала на нічний обстріл України РФ

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що терористичні атаки по цивільних в Україні – це спроба РФ замаскувати провал літнього наступу.

"Росія маскує свою невдалу літню наступальну операцію терактами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: допрацьовуємо наступний пакет санкцій, забезпечуємо фінансування, постачаємо зброю. Росія не зупиниться, доки її не змусять", - написала Каллас в X.

Нагадаємо, в Європі визнали, що не зможуть самотужки завершити війну в Україні.