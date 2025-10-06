﻿
Війна

Каллас відреагувала на нічний обстріл України РФ

Каллас відреагувала на нічний обстріл України РФ

Високий представник Європейського союзу із закордонних справ Кая Каллас заявила, що терористичні атаки по цивільних в Україні – це спроба РФ замаскувати провал літнього наступу.

"Росія маскує свою невдалу літню наступальну операцію терактами проти українських цивільних осіб та інфраструктури. Ми продовжуємо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно: допрацьовуємо наступний пакет санкцій, забезпечуємо фінансування, постачаємо зброю. Росія не зупиниться, доки її не змусять", - написала Каллас в X.

Нагадаємо, в Європі визнали, що не зможуть самотужки завершити війну в Україні.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяУкраїнавійнаКаллас
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Мінфін США може викарбувати доларові монети із зображенням Трампа
Свiт 05.10.2025 19:23:18
Мінфін США може викарбувати доларові монети із зображенням Трампа
Читати
Поблизу узбережжя США знайшли скарб з іспанського корабля
Свiт 05.10.2025 18:29:29
Поблизу узбережжя США знайшли скарб з іспанського корабля
Читати
Принцеса Нідерландів вступила на військову службу та отримала військові звання третього класу
Свiт 05.10.2025 17:24:20
Принцеса Нідерландів вступила на військову службу та отримала військові звання третього класу
Читати

Популярнi статтi