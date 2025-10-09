Трамп розповів, як тарифи допомагають йому укладати мирні угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що тарифи є важливою частиною його здатності укладати мирні угоди.

Трамп наголосив, що Сполучені Штати не матимуть справи з людьми, які воюють, повідомляє CNN.



"Тарифи принесли мир у світ, я вам кажу. Вони принесли мир у світ", – сказав він.



Трамп стверджує, що тарифи дають вам величезний шлях до миру і порятунку мільйонів життів, просто мільйонів і мільйонів життів.

За словами президента США, його тарифи зіграли роль у тому, що Індія і Пакистан погодилися на припинення вогню на початку цього року.

Нагадаємо, Трамп заявив про змогу швидко завершити війну в Україні.

Фото: whitehouse.gov.