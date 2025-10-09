﻿
Війна

Трамп заявив про змогу швидко завершити війну в Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не виключає можливості швидкого завершення повномасштабної війни, розв'язаної Російською Федерацією проти України.

Цю заяву глава Білого дому зробив під час круглого столу, який відбувся у Білому домі.

"Ми врегулювали сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої. Я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією, яка жахлива," — наголосив Трамп, підкреслюючи свій досвід у припиненні військових конфліктів.

За його словами, з моменту вступу на посаду президента США він докладає максимальних зусиль для завершення війни в Україні. Зокрема, за останні вісім місяців Трамп провів значну кількість телефонних переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним.

Обговорення "Томагавків" як важеля тиску

На тлі цих заяв, у США також обговорюється можливість постачання Україні американських крилатих ракет "Томагавк". Хоча їхня доставка може зайняти місяці, і є ймовірність, що вони так ніколи й не будуть запущені, навіть сам факт наявності їхнього потенціалу може чинити значний тиск на Кремль.

Ракети "Томагавк" мають значну дальність — 2 574 км, а їхня теоретична здатність нести ядерну боєголовку ускладнює питання. Через таку дальність ракети потенційно можуть долетіти до Москви, що вже спричинило реакцію та погрози з боку Володимира Путіна на адресу Трампа.

Оперативна доставка цих ракет є неможливою. Проте, як зазначається, російські удари по українській енергосистемі, на фоні наближення зими, роблять переговори щодо військової допомоги особливо нагальними.

Раніше стало відомо, що Трамп готовий дати Tomahawk Україні.

 Автор: Галина Роюк

