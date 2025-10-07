﻿
Війна

Трамп готовий дати Tomahawk Україні

Президент США Дональд Трамп повідомив про прийняття "певною мірою" рішення щодо передачі Україні ракет Tomahawk, зазначивши, що остаточне рішення залежатиме від планів Києва стосовно їх використання. Цю заяву він зробив на брифінгу у Білому домі.

Трамп наголосив, що перед наданням високоточної зброї Україні він хоче детально ознайомитися з її прогнозованим застосуванням. Він підкреслив, що не прагне до загострення ситуації і має намір поставити кілька уточнюючих питань.

"Я задам кілька питань. Я не шукаю ескалації", - зазначив американський лідер.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

ракетиТрампTomahawk
