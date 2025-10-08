Німецькі депутати святкували 73-річчя Путіна у посольстві РФ у Берліні

Троє представників німецької партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН) взяли участь у заході з нагоди 73-го дня народження президента РФ Володимира Путіна, який відбувся 7 жовтня в посольстві Росії у Берліні. Подія викликала критику з боку інших політичних сил у Німеччині, повідомляє Tagesspiegel з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

За даними видання, у заході брали участь троє членів земельного парламенту від Саксонії-Ангальт від ультраправої партії “АдН” – Ганс-Томас Тільшнайдер, Флоріан Шредер і Франк Отто Лізурек.

Також очільника Кремля вшанували головний редактор ультраправого журналу “Compact” Юрген Ельзессер та російський посол у Німеччині Сергій Нечаєв. Окрім того, видання “Compact” з нагоди події роздавав “Срібну медаль Путіна”.

У партії “АдН” підтвердили участь трьох депутатів. Співголова фракції в земельному парламенті Саксонії-Ангальт Олівер Кірхнер заявив, що був поінформований про візит і не бачить у ньому проблеми. За його словами, Німеччина повинна підтримувати “розумні контакти” з різними країнами, включно зі США, Росією та Іраном.

Представники інших партій різко розкритикували участь депутатів у події. Лідерка парламентської групи партії “Лівих” Єва фон Ангерн заявила, що “АдН” підтримує зв’язки з автократами”.

Тоді як лідер парламентської групи “Християнсько-демократичного союзу” Гідо Хоєр зазанчив, що частина представників “АдН” остаточно відійшла від принципів демократичного ладу”.

Лідерка парламентської групи “Соціал-демократичної партії Німеччини” Катя Пеле додала, що не здивована цим вчинком: “Пан Тільшнайдер сидить на пленарному засіданні з чашкою, на якій зображено Путіна, тому участь у такому заході не є несподіванкою”.

На запитання, чи були присутні на заході також політики Бундестагу від “АдН”, представник фракції відповів, що йому про таких учасників невідомо.