Столиця

Вибух у Святошинському районі Києва: є загиблий та поранений

У Святошинському районі Києва пролунав вибух, є загиблий та поранений. Поліція працює на місці вибуху.

Як інформує поліція Києва, повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.

