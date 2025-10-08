Вибух у Святошинському районі Києва: є загиблий та поранений

У Святошинському районі Києва пролунав вибух, є загиблий та поранений. Поліція працює на місці вибуху.

Як інформує поліція Києва, повідомлення про подію надійшло до правоохоронців близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала.

На місці події працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки та інші профільні служби. Всі обставини події зʼясовуються.