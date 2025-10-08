Музика, що об’єднує серця: Євген Хмара та фонд «Надія» підтримують медиків і захисників України

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з відомим українським композитором і піаністом, амбасадором фонду Євгеном Хмарою організували серію благодійних заходів, метою яких є підтримка поранених військових, медиків та родин загиблих.

«Такі заходи дають можливість не просто зібрати кошти, а й підтримати наших людей. Це шанс допомогти медикам і пораненим, показати, що вони не залишилися наодинці», — зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради фонду «Надія», перший заступник голови Комітету ВР з питань здоров’я нації.



Протягом останніх тижнів команда фонду разом з Євгеном Хмарою провела три особливі події — у Чернігові, Сумах і Львові.

Перший захід відбувся у військовому госпіталі Чернігова. Євген Хмара виступив перед пораненими захисниками, які проходять лікування та відновлення, а також перед колективом медиків, які щодня рятують життя.



Наступна подія відбулася у Сумах. Метою благодійного аукціону та концерту було зібрати кошти на відновлення Клінічної лікарні Святого Пантелеймона, яка постраждала від удару ворожого безпілотника, а також на підтримку родини загиблої медсестри Тетяни Тіхонової, яка загинула під час атаки. Серед лотів — футболка з підписом Усика, книга Залужного, м’яч Ващука, рукавички Берінчика, роботи сумських митців та речі з підписами Буданова.

Ще два благодійні збори відбулися під час концертів Євгена Хмари «Два світи» у Львові. Особливим моментом став продаж прапорів із підписом начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Зібрані кошти підуть на допомогу родинам, які втратили близьких під час останніх ударів по місту.

Євген Хмара, який з перших днів війни виступає перед військовими та проводить благодійні заходи, наголошує: «Музика має силу лікувати. Вона об’єднує, підтримує, дає надію. І для мене велика честь разом з командою фонду «Надія» допомагати тим, хто щодня рятує життя, боронить Україну та страждає від цинічних ударів по мирним містам».



Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно підтримує військових, лікарні та цивільних громадян. Від початку повномасштабного вторгнення команда здійснила понад 350 гуманітарних місій, доставивши на передову тисячі одиниць життєво важливого обладнання, медичних засобів, систем радіоелектронної боротьби, засобів живлення та зв’язку. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.



«Наша спільна мета — допомогти тим, хто тримає Україну. І ми робимо це разом — волонтери, артисти, медики, партнери. Бо кожен може стати частиною великої справи порятунку життя», — підкреслив Валерій Дубіль.