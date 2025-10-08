﻿
Надзвичайні події

Чоловік, який убив на Поділлі 15-річну дівчину, виявився дезертиром, - поліція

Чоловік, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини у Вінницькій області, отримав підозру. 

Про це повідомила Національна поліція. 

Ще 5 жовтня підлітка мала поїхати на навчання у місто Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилася. Поліціянти встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах. 

Як зʼясували правоохоронці, підозрюваний виявився військовим у статусі СЗЧ.

Затриманий чоловік розповів, що вступив у статеві зносини з дівчинкою та, щоб приховати це, декілька разів вдарив її битою по голові у закинутому будинку своїх родичів, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.

Рятувальники та поліціянти добу за допомогою спеціальної техніки намагалися дістати вбиту з дна колодязя. Сьогодні, 8 жовтня, тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерти та інших відомостей. 

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту без права внесення застави.  

Після проведення експертиз також розвʼязуватимуть питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває.

 Автор: Богдан Моримух

