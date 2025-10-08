Чоловік, який убив на Поділлі 15-річну дівчину, виявився дезертиром, - поліція

Чоловік, який зізнався у вбивстві 15-річної дівчини у Вінницькій області, отримав підозру.

Про це повідомила Національна поліція.

Ще 5 жовтня підлітка мала поїхати на навчання у місто Іллінці, однак на заняттях так і не з’явилася. Поліціянти встановили, що до зникнення дівчини причетний 26-річний чоловік, з яким вона познайомилась у соцмережах.

Як зʼясували правоохоронці, підозрюваний виявився військовим у статусі СЗЧ.

Затриманий чоловік розповів, що вступив у статеві зносини з дівчинкою та, щоб приховати це, декілька разів вдарив її битою по голові у закинутому будинку своїх родичів, а тіло кинув у криницю й присипав камінням.

Рятувальники та поліціянти добу за допомогою спеціальної техніки намагалися дістати вбиту з дна колодязя. Сьогодні, 8 жовтня, тіло дівчини направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерти та інших відомостей.

Підозрюваному інкримінують ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ст. 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Після проведення експертиз також розвʼязуватимуть питання щодо додаткової кваліфікації. Розслідування триває.