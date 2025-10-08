Посли ЄС домовились узгодити закон щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року

Посли країн-членів Європейського Союзу в середу домовилися просуватися вперед з планом блоку щодо припинення імпорту російської нафти і газу до 2028 року, подолавши першу політичну перешкоду перед голосуванням урядів над ним пізніше цього місяця, повідомляє Reuters з посиланнями на дипломатів ЄС.

"ЄС веде переговори щодо законодавчих пропозицій про поступове припинення імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, намагаючись позбавити Кремль доходів для фінансування війни в Україні. На закритій зустрічі в середу посли ЄС домовилися передати запропонований закон своїм міністрам для затвердження на засіданні 20 жовтня", - йдеться у повідомленні.

У разі схвалення закону імпорт російського газу буде поступово припинено відповідно до нових контрактів з січня 2026 року, а потім — відповідно до існуючих короткострокових контрактів з червня 2026 року та довгострокових контрактів у січні 2028 року.

За інформацією агентства, майже всі країни ЄС висловили підтримку цим планам, що свідчить про те, що вони будуть легко прийняті, незважаючи на критику з боку Угорщини та Словаччини, уряди яких прагнуть зберегти тісні зв'язки з Росією.

Ці плани повинна схвалити "кваліфікована більшість" держав-членів ЄС, тобто щонайменше 55% з них. Після цього країни ЄС та законодавці проведуть переговори щодо остаточного варіанту закону.

Одне з невирішених питань полягає в тому, чи експорт скрапленого природного газу до Європи має бути попередньо схвалений до поставки, а також чи повинно його походження перевірятися митними органами після прибуття до портів ЄС, щоб переконатися, що він не є російським.

Франція та Італія заявили, що підтримують загальний план, але хочуть, щоб поставки були або попередньо схвалені - якщо влада зможе це швидко зробити – або перевірені владою після прибуття в ЄС, щоб забезпечити дотримання заборони, заявили дипломати ЄС.

Такі країни, як Угорщина, Франція та Бельгія, все ще імпортують російський газ, який становить 12% імпорту газу в ЄС, що менше, ніж 45% до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році.

Закон зобов'яже Угорщину та Словаччину, дві країни, які все ще імпортують російську нафту, розробити національні плани щодо припинення цього імпорту до 2028 року.

Окремо ЄС також веде переговори щодо нового пакету санкцій проти РФ, щоб заборонити імпорт СПГ на рік раніше, у січні 2027 року.