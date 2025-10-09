Жахлива таємниця Саккари: з «проклятої гробниці» зник 4000-річний рельєф

Єгипетська влада розпочала повномасштабне розслідування після того, як із однієї з небагатьох у країні гробниць, яка, як кажуть, несе прокляття, зник 4000-річний вапняковий рельєф. Древній витвір мистецтва, який прикрашав стіни мастаби Хентіки в некрополі Саккара, зник за обставин, які Міністерство туризму та старожитностей Єгипту назвало «глибоко тривожними».

Зникнення та офіційне підтвердження

Рельєф, що зображує сезонний календар життєдайної повені Нілу, був виявлений як зниклий на початку цього року британською археологічною місією, яка працювала на місці. Хоча місцеві повідомлення з'явилися ще в травні, чиновники підтвердили втрату лише цього тижня, що спровокувало негайне розслідування та відновило побоювання щодо вразливості пам'яток єгипетської спадщини.

Доктор Мохамед Ісмаїл Халед, генеральний секретар Вищої ради старожитностей, в офіційній заяві підтвердив, що вжито всіх необхідних юридичних заходів, і що справу передано до державної прокуратури.

«Гробниця Хентіки залишалася запечатаною з 2019 року та використовувалася виключно як археологічне сховище з моменту її відкриття в 1950-х роках», — пояснив Халед.

Він додав, що одразу після виявлення інциденту було сформовано спеціалізований археологічний комітет для інвентаризації вмісту гробниці, а після подання звіту справу того ж дня було передано до прокуратури. Міністерство заявило, що уважно стежить за розслідуванням, щоб «забезпечити захист та збереження археологічної спадщини Єгипту від будь-яких незаконних дій чи недбалості».

Рельєф та стародавнє прокляття

Відсутній рельєф мав розмір приблизно 16 на 24 дюйми та був вирізьблений у вапняку. Він ілюстрував давньоєгипетський рік, поділений на три сільськогосподарські сезони — Ахет (повінь), Проєт (посадка) та Шому (збір врожаю) — циклічний ритм, що відображав підйом і спад річки Ніл. Археологи зазначають, що його видалення вимагало цілеспрямованих зусиль, оскільки шматок, схоже, був ретельно вирізаний зі стіни.

Мастаба Хентіки, що датується Шостою династією (близько 2300 р. до н. е.), відома тим, що є однією з небагатьох гробниць, на якій написано прокляття, що застерігає грабіжників. Текст, перекладений у 1950-х роках, попереджав, що кожен, хто порушить гробницю, зазнає божественної кари від богів. Тепер, коли слідчі намагаються з'ясувати, хто і як проникнув у запечатане сховище, багато місцевих жителів почали шепотіти, що стародавнє прокляття, можливо, знову ожило.

Збільшення тиску на спадщину

Цей випадок стався у напружений час для єгипетського сектору старожитностей. За кілька днів до того, як зникнення в Саккарі стало публічним, Міністерство туризму та старожитностей повідомило про інший гучний злочин: 3000-річний золотий браслет, що належав фараону Аменемопу, був викрадений з реставраційної лабораторії в Каїрі, переплавлений та проданий на чорному ринку.

У зв'язку з цим Міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі оголосив про посилення протоколів безпеки в музеях та археологічних сховищах. У справі про браслет було заарештовано чотирьох підозрюваних.

Поки прокурори розслідують, як рельєф Хентіки міг зникнути із запечатаної гробниці, таємниця залишається нерозкритою. Єгипетська «проклята гробниця» продовжує виправдовувати свою назву, залишаючи відкритим питання, чи був винуватцем людський гріх, чи, як попереджають стародавні написи, покарання від богів.

