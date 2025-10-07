Стародавні графіті, знайдені в Артезіані в Криму

Археологи, які працюють на місці стародавнього поселення Артезіан у Криму (Ленінський район), виявили захопливий фрагмент минулого: фрагмент графіті , намальований на храмовій штукатурці. Знахідка, виявлена під великою кам'яною плитою в ямі на схід від вівтаря храму Зевса Генархи, викликала значний ажіотаж, оскільки може містити ключове, але коротке повідомлення, що проливає світло на місцеві релігійні та соціальні практики у Боспорському царстві .

Артезіан: між фортецею та святилищем Боспору

Артезіан, який розкопується з 1988 року, був значним об'єктом. Він розвивався від поселення під грецьким впливом до укріпленого компонента Боспорського царства, що процвітало з VI століття до нашої ери. На сьогодні тут досліджено понад 860 жертовних, ритуальних чи поховальних ям.

Доля поселення, ймовірно, була трагічною: сліди свідчать про катастрофічне руйнування від пожежі в середині I століття нашої ери, можливо, пов'язане з римсько-боспорською війною (42–49 рр. н. е.). Проте, як показують знахідки, поселення, ймовірно, було повторно заселене.

Попередні епіграфічні знахідки, такі як графіті, що містить повний грецький алфавіт і згадку про спільне святилище Апатурос (пов'язане з Афродітою), вже вказували на суміш грецьких та еллінізованих боспорських елементів населення.

Фрагмент графіті: таємниця в чотирьох літерах

Новознайдений фрагмент графіті є винятково цікавим, оскільки його, можливо, було навмисно приховано під кам'яною плитою.

Збережені літери являють собою епіграфічну загадку. Найбільш ймовірним кандидатом на розшифровку є ΜΝ ΑΡΓΟΤ (MN ARGOT), хоча можливі й інші варіанти читання (ΜN APOΤ, ΜΝ ΑΡTOT, ΜΝ ΑΡΙΟΤ).

Що означає напис? Наразі це залишається загадкою. Це може бути: Особисте ім'я або посвята. Амулет або ритуальний заклик. Ритуальна скорочена форма або розмовна абревіатура. Приховане послання , що натякає на жертовне, магічне, або навіть попереджувальне чи проклинаюче значення.



Стислість та приховування напису надають йому глибшого, більш особистого виміру давньому релігійному життю, натякаючи на навмисний комунікативний акт.

Жертвопринесення коня та ритуальні осади

Цей сезон розкопок приніс і інші вражаючі відкриття. У серії жертовних ям, пов'язаних із похованням високого статусу, археологи виявили розчленовані останки молодого жеребця. Нижні кінцівки були видалені, а частини тіла, ймовірно, спожиті під час ритуального бенкету.

Череп і кістки до колінних суглобів були акуратно розміщені в овальній ямі, засипаній попелом. Дослідники припускають, що це відображає хтонічний культ обезголовлення — ритуальне видалення голови, що символізує відродження або регенерацію.

Вчені вважають, що жертвопринесення, можливо, супроводжувало поховання вбитого вождя, щоб супроводжувати або надавати йому сили у потойбічному світі.

Хронологічний контекст

Датування графіті та ритуальних ям залишається предметом обговорення, але робоча гіпотеза відносить ці події до початку століття нашої ери або пізньої античності, ймовірно, між I та III століттями. Це може бути фазою повторної окупації після руйнівної пожежі середини I століття.

Виявлення або відсутність монет, подібних до рідкісних золотих статерів Фарнака II (правив 63–47 рр. до н. е.), царя змішаного перського та македонського походження, допомагає археологам фіксувати фази окупації та торговельні зв'язки поселення.

Чому знахідка важлива

Нове графіті на храмовій штукатурці трапляється надзвичайно рідко, особливо у контексті, що вказує на навмисне приховування. Воно, у поєднанні з ритуальним жертвопринесенням коня, сприяє більш структурованому погляду на:

Вірування та ритуальні практики на периферії Боспору.

Прояви влади та духовного життя в давньому поселенні.

Наразі завдання епіграфістів полягає у вирішенні цієї загадки чотирьох літер, яка може переосмислити наше розуміння того, як релігія, писемність та похоронні практики перетиналися у боспорському світі.

