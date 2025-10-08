Нових місцевих виборів не буде: подробиці

Верховна Рада України ухвалила важливе рішення, яке стосується проведення нових місцевих виборів. Парламентарі постановили, що вибори, які могли б відбутися цього жовтня, відтерміновуються до завершення дії воєнного стану в країні. Це рішення прийнято з метою забезпечення безперервної роботи місцевої влади в умовах повномасштабної війни.

Ключові положення постанови:

Відповідальність за неможливість виборів повністю покладається на державу-агресора — Російську Федерацію .

Повноваження чинної місцевої влади підтверджено : Діючі місцеві ради та голови, обрані на законних виборах, залишаються на своїх посадах і продовжують роботу до моменту проведення нових виборів після перемоги.

Забезпечено принцип безперервності влади : Стабільна та безперебійна робота органів місцевого самоврядування є критично важливою для підтримання порядку, оборонних зусиль та забезпечення життєдіяльності громад в умовах воєнного часу.

Проведення нових виборів після війни: Рішення про дату та порядок нових місцевих виборів буде прийняте після завершення воєнного стану відповідно до Конституції, Виборчого кодексу та законів України.

Це рішення гарантує правову стабільність і функціональність місцевого самоврядування, що є життєво необхідним елементом стійкості держави під час військової агресії.

Нагадаймо, раніше Рубіо розкрив, хто буде президентом після Трампа.