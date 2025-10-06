Рубіо розкрив, хто буде президентом після Трампа

Держсекретар США Марко Рубіо озвучив хто стане наступним кандидатом на пост президента США від Республіканської партії.

Президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливого наступника свого руху MAGA, повідомляє Fox News.



У Рубіо запитали, чи піде він на вибори 2028 року, якщо Трамп цього захоче. На думку держсекретаря США, рух очолить інша людина.



"Я вважаю, що наступним кандидатом від Республіканської партії буде віцепрезидент, якщо він вирішить балотуватися. Він мій хороший друг і відмінно справляється зі своїми обов'язками", - заявив Рубіо.



Він додав, що у них чудова команда і всі вони працюють на президента.



Робота Рубіо – це зовнішня політика. Однак і у внутрішній політиці немає галузі, в якій він би не володів певними знаннями або здатністю давати слушні поради.



"Давайте прояснимо це, добре? Робота президента і моя - це те, що люди іноді плутають. Наша робота - реалізувати програму президента. Чи можемо ми давати поради? Чи можемо ми пропонувати ідеї? Так. Але в кінцевому підсумку він, людина, яку обрали американці", - сказав Рубіо.

Нагадаємо, Рубіо: роль США як посередника у війні в Україні на межі завершення.