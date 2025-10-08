Діти повертаються до шкіл: в Україні тестують нові методики для повернення знань учням

Кількість учнів, які навчаються очно, стрімко зростає в Україні. Це підтверджує Міністерство освіти і науки (МОН), акцентуючи на важливості фізичного повернення до класів для відновлення повноцінного освітнього процесу.

Значне зростання кількості учнів офлайн

Як повідомив міністр освіти й науки Оксен Лісовий, порівняно з минулими роками, значно збільшилася частка дітей, які повернулися до шкільних парт:

+11,7% порівняно з вереснем 2024 року.

+18,4% порівняно з вереснем 2023 року.

Це зростання є важливим кроком, адже, за словами міністра, саме очне навчання є ключовим для подолання освітніх втрат — прогалин у знаннях і вміннях, які особливо загострилися через повномасштабну війну.

Обстріли, повітряні тривоги, постійний стрес і вимушені зміни форматів навчання неминуче вплинули на здатність дітей концентруватися, сприймати матеріал і розвиватися у стабільному темпі.

Інструменти для надолуження знань: Проєкт SavEd

Наступний важливий крок — надати школам ефективні інструменти, які допоможуть учням надолужити втрачений матеріал.

Оксен Лісовий відвідав презентацію SavEd, де були представлені не лише рішення, а й перші результати проєкту «Освітнє відновлення для України — тестування надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах», що впроваджується за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Проєкт охопив три ключові напрями, спрямовані на підтримку учнів і вчителів:

Заняття з надолуження освітніх втрат у цифрових освітніх центрах, які охопили 5 665 дітей. Безоплатні відкриті вебінари з подолання освітніх втрат для вчителів з усієї України. Розроблення методичних посібників для подолання освітніх втрат із: української мови

англійської мови

математики

історії України

громадянської освіти.

Ці посібники будуть доступні в цифровому форматі та є безоплатними для вчителів. Вони забезпечують педагогів готовими інструментами та методиками, які можна одразу застосовувати на уроках.

Довготривала робота на майбутнє

Міністр наголосив, що подолання освітніх втрат — це довготривала робота, яка потребує не лише уваги держави та підтримки міжнародних партнерів, а й щоденної участі кожного вчителя.

«Від того, наскільки послідовно ми діятимемо зараз, залежить якість фахівців, які формуватимуть економіку, культуру й технології повоєнної України», — підсумував Оксен Лісовий.

Повернення дітей до очного навчання та впровадження ефективних методик надолуження є стратегічною інвестицією у майбутнє країни.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що ЄС виділяє 200 млн євро на харчування в українських школах.