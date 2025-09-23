Урсула фон дер Ляєн: ЄС виділяє 200 млн євро на харчування в українських школах

Євросоюз направить 200 млн євро на забезпечення дитячого харчування в українських школах.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью Йорку, передає Укрінформ.

«Ми не заспокоїмося, доки (викрадені Росією – ред.) діти України не повернуться додому, але я знаю, що внутрішні потреби також величезні, – сказала фон дер Ляєн, звертаючись до президента України Володимира Зеленського та першої леді Олени Зеленської. - Ось чому сьогодні я рада оголосити, що ми готові виділити близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільним харчуванням. Ви розповіли мені, наскільки це важливо, і я рада це підтримати».

Говорячи про фінансову підтримку ЄС в напрямку притягнення Росії до відповідальності за викрадення українських дітей, очільниця Єврокомісії зазначила, що ЄС фінансує роботу українських прокурорів, «щоб родини побачили, що правосуддя переможе».

Вона додала, що разом з ЮНІСЕФ Євросоюз інвестує понад 10 млн євро, «щоб після повернення дітей їх не лише вітали, а й допомагали їм реабілітуватися, навчатися і, звичайно, знову мріяти про майбутнє».

Як повідомлялося, на полях 80-го засідання Генасамблеї ООН у вівторок, 23 вересня, відбувається зустріч високого рівня на тему Відновлення дитинства та людяності: сприяння миру в Україні через повернення українських дітей.

Як співголови Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Марк Карні скликали більше 30 лідерів зацікавлених держав для обміну досвідом та обговорення конкретних кроків щодо повернення українських дітей та відновлення їхніх прав, безпеки та гідності.

У роботі засідання також брала участь перша леді Олена Зеленська.

Наступне засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей відбудеться у Брюсселі.