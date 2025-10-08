Понад 170 українських культурних цінностей вкрали рашисти

Російські загарбники викрали 178 цінностей на тимчасово окупованих територіях України.

Повний перелік оприлюднено на сайті War&Sanctions, повідомила пресслужба ГУР МО.

Йдеться про понад 140 артефактів під час незаконних археологічних розкопок у Криму - на об’єктах Південне передмістя Херсонесу Таврійського, городище Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури "Церква Іоанна Предтечі".

Загарбники вивезли 37 експонатів із Національного історико-археологічного музею "Кам’яна Могила" до музею "Херсонес Таврійський" під виглядом "тимчасової виставки" "Духовний світ предків у петрогліфах Кам’яної Могили" у 2023 році.

Таким чином росіяни, привласнюючи українську культуру та історію, намагаються стерти українську національну ідентичність, легалізувати агресію та окупацію.

