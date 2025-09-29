ГУР назвало імена 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України

Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало оновлені дані щодо 13 російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України.

"Головне управління розвідки публікує оновлені дані про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України", - йдеться у повідомленні у телеграм-каналі ГУР у понеділок.

Повідомляється, що "серед них: генерал-лейтенант кобилаш сєргєй івановіч – командувач військово-повітряних сил – заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил зс рф; генерал-майор кувалдін сергєй гєннадієвіч – командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; полковник шевєль сєргєй вікторовіч – начальник штабу – перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф; • генерал-майор пчєла олєг владіміровіч – заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф".

Воєнна розвідка також публікує інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

"Ідентифікація осіб з-поміж командного складу повітряно-космічних сил зс рф, які відповідали за планування та організацію пусків крилатих і аеробалістичних ракет проти українських міст, – один із пріоритетних напрямів роботи ГУР. Здобуті матеріали спрямовуються до національних та міжнародних механізмів правосуддя для притягнення винних до відповідальності", - зазначається у повідомленні.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року до 31 серпня 2025 року зафіксовано:

• 2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

• 321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

• 171 запуск аеробалістичних ракет "кінджал" з літаків МіГ-31К/І.

У ГУР наголошують, що ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів.