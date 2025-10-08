На Чернігівщині затримуються потяги

Ускладнений рух поїздів від Ніжина в напрямку Києва внаслідок ворожих атак.

Зміненим маршрутом курсуватимуть поїзди №46 Ужгород - Харків, №113 Харків - Львів, №786 Київ - Терещенська, №116 Київ - Суми, 779 Суми - Київ та 787 Терещенська - Київ.



Потяги 143/144 Суми-Львів та 45/46 Ужгород - Харків затримуються на 2 години.

8 жовтня, тимчасово не курсуватимуть поїзди: №6901 Носівка — Київ (Північна), №6903 Ніжин — Київ-Волинський, №6907 Ніжин — Київ (Північна), №6909 Ніжин — Київ (Північна) та №6674 Немішаєве — Святошин.



В "УЗ" повідомляють, що за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси №895 Конотоп — Фастів та №892/891 Фастів — Славутич.

Нагадаємо, багатомільйонні махінації з вагонами виявили в «Укрзалізниці».

Фото: Facebook.